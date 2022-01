"Warszawka sobie przyjechała zrobić imprezę". Czy ktoś pytał górali, czy chcą sylwestra w Zakopanem?

Daga oburza się: "Kurski, jak chce, to niech sobie zaprasza Marylę i resztę do siebie do chaty na parapetówę, a nie do nas". "Czy zakopiańczycy kiedykolwiek chcieli tego sylwestra? Nas przecież nigdy nikt o zgodę nie pytał" - pisze Sylwester. Robert denerwuje się, że tegoroczna impreza wpłynie na wizerunek górali. "Ludzie myślą, że to myśmy chcieli tego sylwestra, bo dutki. To jest chore, bo my się nie chcemy podpisywać pod imprezą organizowaną w takiej chwili, ale na to nikt nie zwraca uwagi, bo wszyscy gadają tylko o 'konikach' sprzedających bilety dla niezaszczepionych pod scenę" - pisze.