Węgrowska znalazła się w trudnej sytuacji. Od roku nic nie zarobiła

Z racji, że sytuacja w Polsce wciąż nie uległa poprawie, a właściwie ostatnio po raz kolejny możemy mówić o pogorszeniu, to Węgrowska, jak i tysiące innych artystów, nie mają jak wrócić do czynnego uprawiania swojego zawodu. Wokalistka w ostatnim wywiadzie z agencją Newseria opowiedziała o tym, jak sobie radzi z tym wszystkim. Przyznała, że jest jej ciężko.

Iwona Węgrowska przerywa milczenie: "Nigdy w życiu nie byłam w Dubaju!"

– Nie wiem, jak długo to jeszcze będzie trwało. Przecież nasza branża jako jedyna została na tak długo zamknięta i nie zanosi się na to, żeby była otwarta, więc nie ukrywam, że jest bardzo, bardzo ciężko. Ja już nawet ostatnio nie włączam telewizora, bo nie chcę tego oglądać i nie chcę nic słyszeć – powiedziała.

Jak się okazuje, wokalistka marzy o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogłaby grać dla Polonii amerykańskiej. To pozwoliłoby jej odbić się od problemów i zyskać lepszy nastrój.

Warto wspomnieć, że Węgrowska stara się ten trudny dla siebie czas wykorzystywać na to, by pracować nad sobą. Ostatnio pokazała na Instagramie, jak schudła. Co więcej, zmiana wagi to niejedyna rzecz, jakiej dokonała. Fani w połowie lutego mogli posłuchać jej nowego singla "Nic na siłę". W audycji "Muzyczna Jedynka" zapowiedziała, że powstanie nowy album. – Płyta pojawi się na pewno, będą trzy single – powiedziała. Swój ostatni album wydała w 2010 roku.