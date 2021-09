Weinstein broni się przed oskarżeniami Angeliny Jolie. Wie, dlaczego aktorka o tym mówi

Jolie miała z nim do czynienia pod koniec lat 90., gdy trafiła do obsady filmu "Gra w serce" (1998). Miała wtedy 21 lat i podobno od tamtego czasu unikała współpracy z Weinsteinem jak ognia. Ponoć to właśnie przez niego nie przyjęła roli w "Aviatorze" (2004) z Leonardo DiCaprio.