Porzuciła luksusy. Rosati pokazała, jak mieszka

Weronika Rosati jest córką projektantki Teresy Rosati i profesora nauk ekonomicznych Dariusza Rosatiego, byłego ministra spraw zagranicznych, obecnie posła na Sejm. Za sprawą naukowej kariery ojca Rosati od najmłodszych lat podróżowała po świecie. Już jako dwulatka mieszkała w USA, a później w Szwajcarii. Podobny scenariusz powtórzył się po latach w przypadku córki Weroniki. Aktorka wraz z dwuletnią Elżbietą mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, gdzie artystkę sprowadziły marzenia o wielkiej filmowej karierze. Choć Weronika Rosati chętnie obsadzana jest w polskich produkcjach (chociażby serialach "M jak miłość" czy "Zawsze warto"), wciąż marzy o światowej sławie I konsekwentnie dąży do celu. Niedawno wystąpiła gościnnie w kryminalnym serialu "NCIS: Los Angeles". Nie kryła dumy z kolejnego sukcesu, a miejsce w obsadzie wywalczyła sobie na castingu, nagraniem zrealizowanym w domowych warunkach.

Naturalnym miejscem relaksu jest obszerna, wygodna kanapa na zdjęciach Rosati najczęściej zasypana zabawkami Eli lub książkami. Aktorka zadbała, by wynajmowany apartament nabrał nico osobistego charakteru. Dlatego w dodatkach znajdziemy np. charakterystyczną poduszkę z wizerunkiem wielkiej gwiazdy Hollywood Elizabeth Taylor .

Sypialnia Weroniki Rosati to jednocześnie jej atelier. To właśnie tam powstają jej nagrania m.in. do castingów. I tam znajdziemy wyłącznie podstawowe meble, takie jak łóżko, komoda czy toaletka.