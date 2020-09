Wersow w stroju kąpielowym świętuje urodziny. Skończyła 24 lata

Ostatnie tygodnie to dla Wersow istne szaleństwo. Dopiero co świętowała drugą rocznicę związku, a już ma kolejny powód do celebracji. Youtuberka właśnie skończyła 24 lata.

Wersow obchodzi urodziny. (Instagram)