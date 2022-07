Wiadomo, ile zarabia Antek Królikowski. Dużo więcej niż średnia krajowa

W rozmowie z "Faktem" komornik sądowy Dawid Paleczny wyjaśnił, jak wygląda procedura: - W pierwszej kolejności dochodzi do zajęcia kont bankowych, jeśli to nie pokrywa zobowiązań, rozesłane zostaje pismo do pracodawców z informacją, żeby przelewać wynagrodzenie na konto komornika. Kolejnym krokiem jest tzw. pakiet poszukiwań - sprawdzamy czy dłużnik posiada jakieś ruchomości oraz nieruchomości, wartościowy sprzęt. Jeśli i to nie przynosi oczekiwanego skutku, może podlegać on odpowiedzialności karnej. W przypadku alimentów, takie zobowiązanie powinno zostać uregulowane natychmiast po odebraniu decyzji sądu.