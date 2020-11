"Wiadomości" o przegranej Trumpa. Zaskakujące wydanie

W USA trwa wielkie liczenie głosów. Kandydat na prezydenta USA, by wygrać, musi zdobyć co najmniej 270 głosów elektorskich. Według najnowszych szacunków CNN, Associated Press czy Fox News, Joe Biden ma już 290 głosów, a Donald Trump 214. W "Wiadomościach" TVP informacja o sytuacji w USA nie została zapowiedziana we wstępie (priorytet miała walka z koronawirusem), ale redakcja nie pominęła tego tematu, choć odniosła się do niego dopiero po kilkunastu minutach.