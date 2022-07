Wiejska dyskoteka z disco polo. "Szukacie sensacji, a to normalny świat"

Dominik: - Nie powiesz mi chyba, że tekst "Ya ya ye, coco jumbo" jest jakoś bardziej wyrafinowany. Piosenki do tańca po angielsku też mają proste teksty. Weź 2Unlimited: "No no, no no no, no no there’s no limit". Umówmy się, że nikt tu poezji nie oczekuje.