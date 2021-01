Wieniawa pręży się na plaży. Pokazała szczuplutką sylwetkę

Julia Wieniawa nie jest teraz na egzotycznych wakacjach, wręcz przeciwnie. Na swoim InstaStory przyznała, że kiepsko się czuje, a od pogody, która w Polsce nie jest teraz sprzyjająca, boli ją głowa. Zimowa aura, śniegowe roztopy i wszechobecna szarość nie działają dobrze na nikogo. Wieniawa ma ten luksus , że w styczniowe wieczory może powspominać wypoczynek pod palmami. Co też zrobiła, publikując na instagramowym profilu swojej marki zdjęcie z urlopu.

Do fotki pozowała ubrana w czarny kostium kąpielowy. Strój był jednoczęściowy, więc z założenia dość zachowawczy, ale z głębokim dekoltem na plecach i wycięciem. Odsłaniał też pośladki. To właśnie one znalazły się na pierwszym planie.