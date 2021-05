Wiktoria Gąsiewska podkreśliła zgrabną figurę. Nogi do nieba!

Teraz Wiktoria może przebierać w ofertach i ma grono oddanych fanów. Jest łakomym kąskiem dla reklamodawców, tym bardziej, że jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Nic dziwnego, Gąsiewska jest niesamowicie atrakcyjna i wie, jak podkreślić swoje atuty. Udowodniła to na próbie do spektaklu "Wieczór panieński plus". Zobaczcie sami!