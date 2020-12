"Will Smith" obiecał Polce miłość i diamenty. Teraz to sprawa dla policji

Są oszustwa "na wnuczka", "na policjanta", "na księcia z Nigerii", ale są też oszustwa "na gwiazdora z Hollywood". I zdaje się, że przed tymi ostatnimi niedostatecznie ktoś ostrzega, bo nie brakuje historii kobiet, które dały się podejść fałszywym gwiazdorom. Nie tak dawno pisaliśmy o oszukanej Kelli Christinie, która była przekonana, że koresponduje z prawdziwym Bradem Pittem . Poza tym, że obiecywał jej romantyczny związek, to także to, że pojawi się na organizowanych przez nią imprezach dobroczynnych. "Brad Pitt" zerwał z nią kontakt, gdy tylko zażądała zwrotu pieniędzy.

Jak podają lokalne media, na komisariat w Lublinie zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że straciła ok. 45 tys. złotych. Przyznała, że na jednym z portali społecznościowych poznała mężczyznę, który podawał się za "znanego amerykańskiego aktora", jak oficjalnie przekazał dziennikarzom Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Szybko wyszło na jaw, że ów aktorem miał być Will Smith, znany m.in. z filmu "Faceci w czerni".

"Aktor" miał deklarować, że chciałby ułożyć sobie życie z Polką. Aż w mediach huczy od doniesień o kłopotach w małżeństwie prawdziwego Willa Smitha i Jady Pinkett Smith, wydawało się jej to wiarygodne.

Jak przekazał rzecznik Komendy Miejskiej w Lublinie: - Fałszywy aktor w pewnym momencie oznajmił, że upoważnia 35-latkę do odbioru paczki z zawartością diamentów o wartości 6 mln dolarów, 3 mln dolarów w gotówce oraz dokumentów rozwodowych. W tym celu musiała jedynie wnieść opłaty, by uzyskać certyfikat upoważniający ją do odbioru kosztowności oraz zapłacić cło.