Historyczna chwila. William wygłosił poruszające oświadczenie

- Ten wywiad w ogromnym stopniu przyczynił się do tego, że relacja moich rodziców się pogorszyła, co później skrzywdziło wiele innych osób - powiedział. - Niezwykle smutno wiedzieć, że BBC przyczyniło się do podsycania jej strachu, paranoi i izolacji, co pamiętam z ostatnich lat jej życia. Ale co smuci mnie najbardziej to to, że BBC zawiodło w kwestii własnego wewnętrznego śledztwa dotyczącego skarg na program, które pojawiły się już w 1995 r., a w których zwracano uwagę, że moja mama powinna wiedzieć, że została oszukana.