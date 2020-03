William zdradził sekret. Tego nie wiedzieliśmy o jego zaręczynach z Kate

Kate i William zaręczyli się w 2010 r. Teraz książę wyjawił pewien sekret dotyczący okoliczności tego wydarzenia.

William poprosił o rękę Kate dokładnie 10 lat temu podczas wakacji w Kenii. Odłączyli się wtedy na kilka dni od grupy przyjaciół, by spędzić czas tylko we dwoje w chatce w górach pozbawionej prądu i królewskich wygód. Wręczył jej pierścionek zaręczynowy, który otrzymał po śmierci Diany. Szafir otoczony 14 diamentami w 1981 roku był wart ok. 30 tys. funtów.