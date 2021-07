Włodarczyk zwierzyła się z problemów. Minge zostawiła mocny komentarz

Dokładnie 7 lipca Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszedł długo wyczekiwany Milan, który z miejsca stał się oczkiem w głowach rodziców. Po ponad tygodniu od narodzin aktorka podzieliła się na Instagramie relacją z pierwszych wspólnych dni. Jak z ulgą przyznała, maluszek póki co daje im pospać. Jednak to, co martwi młodą mamę, to karmienie piersią. Z tym, jak wyznała, nie idzie im najlepiej.