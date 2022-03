Wnuczka Jana Peszka mogła być aktorką. Wybrała inną drogę. W "Dzień Dobry TVN" pokazała, co robi

Teraz Zofia jest dorosła. Co robi? Okazuje się, że studiuje fizjoterapię, a jej wielką pasją jest trenowanie pole dance, czyli tańca na rurze. Dyscyplina wymaga wielkiej sprawności i siły fizycznej. Drobna Zofia ma to wszystko - swoje umiejętności pokazała w show TVN-u. Peszek rurę do pole dance dostała na 18. urodziny. Teraz jest już trenerką.