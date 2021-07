Wnuki Ewy Bem nie pamiętają mamy. Zmarła 4 lata temu, gdy były bardzo małe

Dodała, że kilkulatki nie pamiętają mamy, ale dobrze znają ją ze zdjęć i opowieści. Często chodzą na cmentarz z tatą lub dziadkami. - Na jej nagrobku jest piękne zdjęcie, uśmiechnięte, bo taka była. Zawsze to zdjęcie całują. Wszędzie w domu mają pozawieszane liczne zdjęcia ich razem, jak były małe... Janek w jakiś sposób pielęgnuje pamięć o niej, ale one na pewno nie zdają sobie sprawy. To jest coś, nad czym ja naprawdę boleję i płaczę, że one nie poznają nigdy - już nawet nie tylko swojej mamy - ale tej osoby, którą była Pamela - mówiła Bem.