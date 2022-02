Wobec tych wydarzeń nie można przejść obojętnie. Kękę zabrał głos w sprawie Ukrainy

Raper opublikował ten post, ponieważ czuł się w obowiązku, by coś swoim fanom wyjaśnić. Kękę bowiem nagrał kiedyś piosenkę "Jeden kraj", w której rapował, że "to, co kiedyś było nasze, będzie nasze, proste" oraz "Jak masz polską krew na rękach, to zawiśniesz - krótko". Siara poczuł, o czym napisał otwarcie, że musi wytłumaczyć się z tych słów, nim zostaną mylnie zinterpretowane.