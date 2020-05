Wojciech Dorosz o aferze w Trójce: "Banalny błąd"

- Jest mi bardzo smutno, że z powodu banalnego błędu w systemie informatycznym, błędu niezawinionego przez zespół "Listy" i którego można było uniknąć, doszło do tego, że unieważniono - chyba pierwszy raz w historii "Listy' - wyniki głosowania, a w konsekwencji odchodzą wspaniali trójkowi dziennikarze. Być może, gdyby inna piosenka wygrała to notowanie, to nikt by nie zauważył problemu, ale stało się - i dlatego szkoda, że nie naprawiono tego wcześniej - czytamy.