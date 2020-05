Marek Niedźwiecki już wcześniej opuścił Trójkę. Teraz odchodzi z niej na dobre

Marek Niedźwiecki współpracował z Polskim Radiem od 1982 r. Jednak zakończył tam pracę po 25 latach. W 2007 r. przeszedł z Trójki do Radia Złote Przeboje, gdzie prezentował zestawienie muzycznych hitów, a w 2008 r. był twarzą trzech dużych kampanii reklamowych stacji. Prowadził dokładnie 100 wydań listy przebojów. W 2010 r. powrócił do Trójki.

- Nie myślałem o tym, że przyjście do Trójki jest jakimś krokiem politycznym. Ja po prostu dostałem robotę po latach czekania. Już byłem spikerem w Łodzi, już pracowałem w Studiu Gama w Jedynce i nagle ta Trójka, cud taki. To, że był stan wojenny, nie miało dla mnie w tym kontekście żadnego znaczenia - opowiadał w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" w 2014 r.

- Nie pamiętam dokładnie. To musiało być pomiędzy 1979 a 1981 r., gdy pracowałem w Radiu Łódź. To jednodniowe przesłuchanie ciągnie się za mną do dzisiaj. W aktach widnieję jako tajny współpracownik o pseudonimie "Bera". Dostałem następujące zadanie: "Proszę sprawdzić, kto to był, bo jeśli nie, to możemy spowodować, że pan nie będzie pracował w radiu. Proste?". Wiele godzin to trwało. Ktoś wchodził, ktoś wychodził. Na koniec podpisałem protokół - wspominał.