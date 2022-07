Wojciech Wysocki chorował na raka jądra. Dwukrotnie wygrał z nowotworem

Dziś, kojarzony z serialem "Ranczo" czy telenowelą "Na Wspólnej", aktor podkreśla, że jest najlepszym dowodem na to, że nawet tak poważne schorzenie, jak nowotwór jąder, da się wyleczyć, a po niej w pełni wrócić do zdrowia i - jak on - cieszyć się potomstwem. Wojciech Wysocki chce, by choroba, którą przeszedł, przestała być wstydliwym tematem tabu i dlatego tak otwarcie mówi o swoich doświadczeniach. - Zauważyłem, że ludziom to pomaga - stwierdził w wywiadzie dla Plejady.