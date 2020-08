Wojna o brzuch. Maffashion kontra jej obserwatorki

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, sławę zdobyła już dobrych kilka lat temu. Razem z Jessicą Mercedes podbijały polską blogosferę modową, kiedy ta dopiero raczkowała. Obie kobiety od początku przyciągały dużą uwagę i po latach niewiele się w tej kwestii zmieniło. Kuczyńska, podobnie jak jej koleżanki z branży, szybko przeniosła się również na inne platformy, by docierać do jak największego grona obserwatorów. Wiadomo - sam blog nie zapewniłby jej takiej widowni, jak na przykład Instagram.

Do rozstania doszło w sposób dość... nietypowy. Para nagrała krótki film w restauracji, na którym z uśmiechem na ustach oświadczyli, że właśnie się rozstali. Trzeba przyznać, że rzeczywiście takiego zerwania w polskim celebryckim światku jeszcze nie było. Maffashion i Czarek Jóźwik zaskoczyli chyba wszystkich. Influencerzy nie odbywali długiej żałoby po swoim związku - każde z nich dość szybko zaczęło ponownie szukać miłości .

Jóźwik tuż po rozstaniu zaczął szaleć w aplikacji randkowej, Kuczyńska natomiast coraz częściej widywana była w towarzystwie znanego aktora - Sebastiana Fabijańskiego. Choć początkowo niczego nie potwierdzono, ich relacja szybko wyszła na jaw, a związek ten trwa do dziś. Nie jest to więc przelotna, niewiele znacząca znajomość.

W związku z jej relacją z Sebastianem Fabijańskim, wokół Maffashion rozpętała się kolejna burza. Fani blogerki szybko zaczęli doszukiwać się ciążowego brzucha. W tym przypadku para znowu niczego nie potwierdziła, ale na instagramowym profilu Kuczyńskiej co jakiś czas mają miejsce intensywne dyskusje.

"Zastanawia mnie kiedy skończy się ten cały cyrk z tym zakrywaniem brzuszka ciążowego, zakładaniem ubrań oversize, żeby ludzie mogli się domyślać, portale plotkarskie mogły aż szaleć, żeby było głośno, że Maff i Fabijański zostaną rodzicami. Po co to wszystko? Prywatność prywatnością, ale robienie cyrku z tej sytuacji jest po prostu śmieszne. Na porodówce zagrozisz pielęgniarkom, ginekologowi, położnej, że jak coś wypaplają mediom to ich pozwiesz, bo tak cenisz swoją prywatność?" - zarzuciła Maffashion jedna z jej obserwatorek.