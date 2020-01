WOŚP 2020: Jerzy Owsiak o akcji, która powaliła go na kolana

Jerzy Owsiak "gra" z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy już od 28 lat. Może się wydawać, że widział już wszystko. A jednak wciąż są akcje i osoby, które go zaskakują. Tak było w przypadku Mamy Ginekolog.

Jerzy Owsiak na swoim facebookowym profilu napisał o zbiórce, która, jak się okazało, pobiła wszelkie rekordy. I choć w przypadku WOŚP, czy jakiejkolwiek innej fundacji, liczy się absolutnie każda zebrana złotówka, to bywają akcje, które naprawdę robią wrażenie. W tym roku bank rozbiła Mama Ginekolog. Blogerka co roku mobilizuje swoich czytelników i osoby, które śledzą ją w mediach społecznościowych do wspierania WOŚP. I co roku zbiera więcej funduszy.