"Wow, grafik popłynął". Harry i Meghan na okładce "Time’a" i afera gotowa

Co więcej, niektórzy doszukują się ukrytej symboliki i twierdza, iż to, że na okładce to Meg han jest na froncie, a Harry delikatnie za nią, trzymając dłoń na ramieniu, nie jest przypadkiem. "Wow, samo zdjęcie mówi wiele. Wiadomo, kto tu rządzi", padało w komentarzach. W dyskusji zabrał głos nawet fotoedytor magazynu, Dilys Ng, komentując, że zdjęcie ma symbolizować "sile obojga jako partnerów".