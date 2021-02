Widzowie od razu to zauważyli. Wcześniej nawet ze sobą nie rozmawiały

To już pół roku odkąd Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak prowadzą wspólnie program "Dzień dobry TVN". To druga kobieca para w ponad piętnastoletniej historii tego programu, choć dziś o duecie Mołek-Pieńkowska raczej mało kto pamięta. Nie da się ukryć, że nowe prowadzące wniosły do porannego programu nieco świeżości. Nie wszyscy widzowie "kupili" jednak ten duet. Wielu z nich, co widać w mediach społecznościowych, zwraca uwagę, że między dziennikarkami nie ma tzw. chemii. Coś najwyraźniej jest na rzeczy. Niedawno wyszło na jaw, że choć obydwie dziennikarki są związane ze stacją TVN od lat, do czasu wspólnego programu nigdy wcześniej ze sobą nawet nie rozmawiały. Opinie o tym, jak źle Drzyzga i Woźniak-Starak wypadają razem na ekranie to już stały wątek w komentarzach pod programem. Podobnie jak przekonanie internautów, że panie najzupełniej w świecie po prostu za sobą nie przepadają.