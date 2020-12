Wspomina swojego pierwszego menadżera. "Dawał mi stos płyt…"

Sylwia Grzeszczak o fanach i muzycznych planach

"Nigdy nie zapomnę, kiedy zaprosił mnie do Radia Merkury. Byłam wtedy małolatą. Rozmawialiśmy o muzycznych planach, pokazywał mi swój team i wielki pokój, w którym znajdowało się mnóstwo płyt na półkach. Mówił: wybieraj, słuchaj, inspiruj się. Od tego momentu często kiedy wracałam ze szkoły, wpadałam do niego, żeby chwilę pogadać i dawał mi kolejny stos płyt…" – czytamy we wpisie Grzeszczak.

Artystka przyznała, że to wszystko było dla niej piękne i rozwijające. Co więcej, to właśnie Niewiarowski pokazał jej, że może jednocześnie śpiewać i grać na fortepianie.

"To on powiedział pierwszy, słuchaj będziesz pierwszą polską wokalistką, która gra na fortepianie i śpiewa, zrób to! Wtedy pomyślałam, że jest to niemożliwe, że nie jestem wstanie na raz pogodzić dwóch pasji. Ale to właśnie Pan Piotr to zrobił! Jego wiara we mnie! I mimo, że podziękowałam, a życie pędzi do przodu i często zbyt szybko... czuję, że chciałabym raz jeszcze móc to powiedzieć tak prosto z serca ..TAK BARDZO DZIĘKUJĘ !!!!!!" – dodała.