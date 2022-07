Wstrząsający wypadek na koncercie grupy Mirror w Hongkongu. Ekspert zabiera głos ws. tragedii

Zginęło wtedy kilka osób. Mam wrażenie, że w ostatnich latach technika, logistyka i ochrona rozwinęły się w dobrym kierunku, dzięki czemu sytuacja na koncertach jest o wiele bezpieczniejsza i znacznie bardziej profesjonalna. Oczywiście nasuwa się też od razu sytuacja niedawnej ewakuacji festiwalu Open'er z powodu burzy. Jest raczej zgoda co do tego, że była to właściwa decyzja: nikt z uczestników i uczestniczek imprezy nie ucierpiał, a finalnie przecież właśnie to jest najważniejsze.