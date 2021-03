Wszystkie twarze Justina Biebera. Od wczesnej sławy po skrajną depresję

Był już bożyszczem nastolatek i bohaterem brukowców. Poznał też gorzki smak sławy, która doprowadziła go do depresji. Na nowej płycie "Justice" chce zerwać ze swoim dawnym wizerunkiem. Kim jest Justin Bieber w 2021 roku?

Przygrywał też do corocznego poszukiwania pisanek w Białym Domu. Ciepło przyjęła go ówczesna pierwsza dama Michelle Obama, pląsająca do jednej z jego piosenek. Kwiecień dla muzycznej rewelacji rozpoczął się występem w "Saturday Night Live". Zaproszenie do nadawanego od 1975 roku programu rozrywkowego jest uznawane za duży prestiż. Tydzień wcześniej na telewizyjnej scenie wystąpił zespół Pearl Jam, trzy tygodnie później - raper Jay-Z.