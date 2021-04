Wujek Kate rozpływa się nad księżną. Za to obraża Meghan

Gary Goldsmith dołączył do chóru osób, którzy uważają, że Meghan kłamała w ostatnim wywiadzie. Nie wierzy w ani jedno słowo. Szczególnie zabolało go to, co Markle powiedziała o Kate.

Gary Goldsmith, wujek księżnej Kate, nazywa Meghan i Harry'ego "muppetami" Źródło: Getty Images