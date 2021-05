Wybór raczej kiepski. Kim Kardashian tym razem nie zachwyciła

Kim Kardashian w ostatnim czasie najbardziej słynie z zawirowań w życiu osobistym. Nie zmienia to faktu, że wciąż, niezmiennie od lat dla wielu jest ikoną mody. Jej stylizacje niejednokrotnie były doceniane przez krytyków, a fanki robiły wiele, by znaleźć choć podobne elementy stroju do tych, które miała na sobie ich idolka.