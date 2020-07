Wybory prezydenckie 2020. Oni już zagłosowali! Gwiazdy chwalą się zdjęciami

Wybory prezydenckie 2020 przyciągnęły tłumy. Frekwencja jest najwyższa od lat. Być może swój udział w tym biciu rekordu mają znani i lubiani. Gwiazdy już od dawna zachęcały fanów, by ci nie rezygnowali z prawa do głosowani i wzięli udział w wyborach. Celebryci, którzy oddali swoje głosy, chętnie chwalili się w sieci zdjęciami z wydarzenia. Do komisji wyborczych przychodzili sami lub z najbliższymi, zawsze jednak podkreślali dumę z tego, że wykonali obowiązek obywatelski będący jednocześnie tak ważnym prawem. I namawiali do głosowania internautów śledzących ich konta w social mediach.