Wymowny komentarz Racewicz o TVP. Odpowiedziała dosadnie, ale z klasą

Joanna Racewicz debiutowała na antenie TVP pod koniec lat 90. Długo była jedną z najbardziej lubianych przez widzów prezenterów "Panoramy". W czasie swojej wieloletniej kariery dwukrotnie rozstawała się z Telewizją Polską. Po raz pierwszy w 2006 roku. Niedługo potem trafiła z autorskim cyklem "Dom otwarty" na antenę śniadaniowego programu TVN, gdzie pracowała do 2010 roku, do czasu gdy jej medialną karierę przerwała tragiczna śmierć męża, oficera BOR, w katastrofie smoleńskiej. W styczniu 2011 roku, po zawodowej przerwie, Joanna Racewicz wróciła do telewizji na Woronicza. W 2018 roku to TVP pożegnało się z dziennikarką, tłumacząc swoją decyzję naruszeniem przez Racewicz zasad etyki dziennikarskiej.