Wyznała ukochanemu miłość ze sceny. Co na to jej były mąż?

Beata Kozidrak od czasu rozwodu postanowiła ułożyć sobie życie na nowo. I wszystko wskazuje na to, że idzie jej to śpiewająco. Wciąż jej popularność nie przemija, a każde pojawienie się na scenie wywołuje euforię fanów. Wokalistka realizuje też kolejne plany, w tym wydanie niebawem książki o swoim życiu.

Ale to nie jedyne zmiany, które u niej zaszły. Szczęście dopisuje jej także w miłości. Choć nie należy do gwiazd, które z chęcią rozprawiają o swoim życiu uczuciowym prasie, postanowiła oficjalnie odsłonić się przed fanami. Mowa oczywiście o walentynkowym koncercie Polsatu, nadawanym z białostockiej Opery Podlaskiej. Zastanawiacie się, co na to jej były mąż? Sprawdźcie!