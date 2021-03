Edyta Górniak pokazała prawie dorosłego syna. Miała ważny powód

Allan Krupa, syn Edyty Górniak, kończy 17 lat. Z tej okazji jego mama opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć, filmików i wzruszające długie życzenia.

Edyta Górniak choć nierzadko zachowuje się jak podlotek, ma już prawie pełnoletniego syna. Allan Karol Krupa urodził się 27 marca 2004 r. w Łomży. Jego ojcem jest Dariusz Krupa, z którym piosenkarka pobrała się w 2005 r. Allan jest bardzo przywiązany do mamy, o czym gwiazda wielokrotnie mówiła w wywiadach. Jest też dla niej wsparciem i doradza jej m.in. w sprawach sercowych. Syn Górniak odziedziczył również po niej talent muzyczny.

Wokalistka postanowiła uczcić 17. urodziny swojego jedynego dziecka na Instagramie. Na InstaStory opublikowała serię zdjęć i filmików z różnych okresów z życia Allana. Edyta Górniak napisała też obszerny i wzruszający post, w którym komplementuje syna i składa mu urodzinowe życzenia.

- Nie wiem kiedy, nie wiem jak minęło 17 lat... Pamiętam każdy dzień Twojego życia synek. Twój pierwszy płacz, zachrypnięty, jakbyś prześpiewał koncert rockowy - pisze gwiazda na swoim profilu na Instagramie. - Ty dziś wiesz i rozumiesz o wiele więcej, niż ja w Twoim wieku. Jestem dumna z Twojego rozwoju i planów - dodaje.

W dalszej części wpisu Edyta Górniak nawiązuje do "ciężkich czasów", w których przyszło dorastać jej synowi. - Kocham Cię i życzę Ci, abyś zawsze świadomie kreował własną rzeczywistość. Abyś oddawał Energie tylko tam, gdzie warto ją dedykować. Abyś ufał Bogu i ufał sobie. Abyś mądrze wybierał. Rób tylko to, co nie rani innych i tylko to, co daje Ci szczęście - podsumowuje.

Zygmunt Miłoszewski o Edycie Górniak: "To, co robi, to zdrada etosu zawodowego"