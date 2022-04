Ani myślą się ukrywać. Syn Wiśniewskiego chce ułożyć sobie z nią życie

- Kocham to, że zawsze jest obok mnie, nieważne, co by się działo. Jest bardzo wyrozumiała i empatyczna. Do jej atutów z pewnością należy zadaniowość, organizacja i zaangażowanie. Wprowadza dużo organizacji do mojego życia. Wercia sprawia, że chcę codziennie wstawać rano i po prostu mam dla kogo żyć - dodał.