Yarmak to czołowy ukraiński raper. Teraz walczy na wojnie

"Artyści również włączyli się do walki w obronę Ojczyzny! Yarmak - uznawany za czołowego rapera w Ukrainie, zgodnie z zapowiedziami wstąpił do Sił Zbrojnych! To brzmi jak abstrakcja, to tak jakby teraz z karabinem w ręku walczył np. Peja. Pewnie dla Ukraińców jeszcze kilka tygodni temu to też wydawało się nierealne. A dziś..." - napisał prezenter.