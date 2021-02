Z Kowalewskim było naprawdę kiepsko. Ujawniono przykre szczegóły

Informacja o śmieci Krzysztofa Kowalewskiego nie pozostawiła chyba nikogo obojętnym . Co widać szczególnie po reakcjach internautów w mediach społecznościowych. Facebooka zalały zdjęcia Kowalewskiego, fragmenty jego filmów, pożegnania i wspomnienia wstrząśniętych fanów. I nic dziwnego, bo bez Kowalewskiego trudno wyobrazić sobie polski teatr, kino czy telewizję, gdzie stworzył szereg wspaniałych kreacji.

Artystę pożegnali w sieci także jego koleżanki i koledzy po fachu. Każdy bez wyjątku wspominał go jako życzliwego, niezwykle skromnego i ciepłego człowieka.

Tak mówili o nim w rozmowie z WP m.in. Wiktor Zborowski czy Zbigniew Buczkowski . Z kolei Jan Englert podkreślał, że "chorobom, które go trawiły od dawna, nie pozwalał zakłócać radości życia" .

Teraz więcej światła na okoliczności stanu zdrowia Kowalewskiego rzuca Super Express. Tabloid dotarł do osoby z otoczenia zmarłego aktora. Okazuje się, że zmagał się on z wieloma problemami, a jego komfort życia daleki było od ideału.

W kwietniu ubiegłego roku pisaliśmy, że aktor trafił do szpitala z powodu kłopotów z sercem .

Sam aktor nie robił tajemnicy ze swojego stanu zdrowia i podchodził do tematu z charakterystyczną dla siebie ironią.

- Operacje, operacyjki, biologicznie się zużywam, na szczęście jeszcze nie do końca, ale to jest w starości najbardziej do du... Odpukać, umysł jeszcze domaga, ale też się czasem niepokoję, kiedy nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś nazwiska - mówił Kowalewski w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" w 2014 r.