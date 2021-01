Zachwycała widzów w "Idolu". Co się z nią stało?

To była dla niej przepustka do zespołu Queens, do którego dołączyła w 2005 r. Wydała z dziewczynami z grupy album "Made for Dancing" i ubiegała się o Eurowizję 2006, ale bez powodzenia. Opuściła girlsband po kilkunastu miesiącach. Oficjalnym powodem były problemy zdrowotne, ale mówiło się o jej konflikcie z menadżerem - rozchodziło się o pieniądze. Do grupy i śpiewania już nie wróciła. Queens rozpadły się w 2008 r.