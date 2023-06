Zakpił z Dudy. Wrzucił zdjęcie spod Pałacu Prezydenckiego

Powiedzieć, że Giza nie pała sympatią do polityków obozu rządzącego, to mało. "Trudno być zachwyconym, bo wali okrutnie, ale w gruncie rzeczy to dobry znak. Bo kiedy jest zator, smród w całym domu i brodzi się w łajnie po kostki, to nie cieszy stagnacja. Przy udrażnianiu rur musi bulgotać, pryskać i chlapać" - napisał w styczniu 2021 r., nawiązując do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji i awarii oczyszczalni ścieków "Czajka". "Wtedy wiesz, że to tylko kwestia czasu, kiedy cały ściek się zapadnie i zniknie. I potem znowu długo będzie spokój. Trzymajmy się! Niech chlapie i wściekłe kipi. Jeszcze trochę i nie będzie śladu" - pisał.