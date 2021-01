Jego wpis hitem Facebooka. Trafną metaforą podsumował rząd

Trybunał Konstytucyjny wydał uzasadnienie do październikowego wyroku ws. aborcji w związku z nieodwracalnym uszkodzeniem płodu. Decyzja TK została już wpisana do Dziennika Ustaw, co ogranicza prawo aborcyjne w Polsce. To rozwścieczyło sporą część osób w naszym kraju. Głównie kobiet, które od 27 stycznia wychodzą na ulice miast, by protestować.