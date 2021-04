Zamachowska nie będzie płakać po Zbyszku? "Kolejna relacja jest tylko kwestią czasu"

- Mnie cały czas wydawało się, że lecę na skrzydłach miłości. Uświadomiłam sobie, że byłam naiwna. Że kłopoty, które mieliśmy, ze zdradą męża włącznie, to były kłopoty jak w innych związkach - wyjawiła w rozmowie z "Wprost".

Wszystkie związki Moniki i Zbigniewa Zamachowskich

Choć nie wiadomo, czy któryś z małżonków złożył już papiery rozwodowe, szans na pogodzenie się na pewno już nie ma. Monika Zamachowska potwierdziła już, że jak najszybciej chciałaby powrócić do nazwiska byłego męża i znów być Moniką Richardson .

Dziennikarka raczej nie jest typem kobiety, która będzie długo rozpaczać po rozstaniu. Oczywiście obecnie mierzy się z bólem straty i potrzebuje czasu, aby poukładać sobie życie na nowo. Niemniej jej przyjaciele wierzą w to, że szybko powróci do formy. I do randkowania.