Zamachowska pokazała swojego maturzystę. Jest mocno zestresowana

Teraz prezenterka powoli zaczyna układać sobie życie na nowo. W mediach społecznościowych wróciła do nazwiska swojego pierwszego męża – Richardson. Celebrytka sporo zresztą publikuje na Instagramie – w ten sposób udowadnia fanom, że nie ma zamiaru się załamywać i ma co robić w życiu. Jej najnowszy post to z kolei odstępstwo od reguły – tym razem Richardson pokazała swojego syna Tomasza, który jest tegorocznym maturzystą. Okazało się, że do tak ważnych chwil podchodzi zupełnie inaczej niż jego mama.