Żona zostawiła go z dziećmi. Teraz on pokazał nową partnerkę

Związek Briana Austina Greena i Megan Fox od kilku miesięcy chylił się ku upadkowi. Poznali się na planie serialu w 2004 r. Po dwóch latach ogłosili zaręczyny, ale później je zerwali. W końcu jednak doszli do wniosku, że są sobie pisani i w 2010 r. stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się trójki dzieci, ale życie rodzinne nie było usłane różami. W końcu doszli do momentu, w którym trzeba było się rozstać.

Fox w 2020 r. wyprowadziła się z domu i zaczęła korzystać z życia pełną piersią. Green zarzucał jej publicznie, że rzuciła się w wir pracy i tylko to ją interesuje, a on sam musi zajmować się ich dziećmi. Teraz, po kilku miesiącach od medialnego rozstania, także on znalazł swoją nową miłość.