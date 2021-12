Zapytali Majdana o "Dziewczyny z Dubaju". Jedna z postaci to on?

"Mniej więcej dwa tygodnie przed śmiercią Michał wysłał mi zdjęcia do wywiadu. Opowiadał o tym, jak bardzo się cieszy, że Doda zaprosiła go do udziału w filmie 'Dziewczyny z Dubaju', że zagrał w nim epizod (wystąpił jako Radosław Majdan) i był kimś, jak zrozumiałem, w rodzaju konsultanta" - pisał Ziębiński.