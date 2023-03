Zapytano go o Wieniawę. Nikodem Rozbicki szybko skończył wywiad

Związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego przeszedł do historii. Aktorzy, w przeciwieństwie do niektórych celebrytów, nie byli skorzy do opowiadania o swoim rozstaniu. Wydali oficjalne oświadczenie o tym, że co prawda nie są już razem, ale nadal łączy ich przyjaźń. Wielu fanów nie dowierzało ich rozstaniu, zwłaszcza że tworzyli gorącą parę, a dodatkowo przez długi czas wodzili media za nos, nadal publicznie pokazując się razem. Jak jest w rzeczywistości? Nikodem znów został o to zapytany i zręcznie uniknął odpowiedzi.