Zara Tindall przyłapana z bobasem. Długo walczyła o kolejne dziecko

Rodzice Zary nie chcieli, by przysługiwały jej tytuły szlacheckie, dlatego formalnie nie jest członkinią rodziny królewskiej. To samo tyczy się jej dzieci. Tindall niedawno urodziła trzeciego potomka i choć nie jest to royal baby, wszystkie obiektywy fotoreporterów były skierowane na młodą mamę, gdy pojechała do pracy z niemowlakiem.