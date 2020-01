Zaskakujące kulisy aresztowania Felicjańskiej. Jest raport policyjny

Wypłynął raport policyjny z feralnego wieczoru, kiedy na Florydzie aresztowano Ilonę Felicjańską i jej męża. Dokument rzuca nowe światło na sprawę i relacje między małżonkami.

18 grudnia Ilona Felicjańska i jej mąż Paul Montana zostali zatrzymani na Florydzie . Zarzut? Naruszenie nietykalności cielesnej. Para trafiła na kilka dni do aresztu, z którego wyszła za kaucją wpłaconą przez znajomych. Wyniosła ona 3 tys. dol.

Z informacji, które dotarły do mediów, wynika, że między parą doszło do sprzeczki. Felicjańska miała być pod wpływem i w dodatku pogryzła męża w łydkę .

Teraz na jaw wychodzą okoliczności całego zajścia. Okazuje się, że to nie goście hotelowi ani obsługa wezwali policję, ale mąż Felicjańskiej.

"Ja, funkcjonariusz Waite, zostałem wysłany do hotelu Southernmost Inn na ul. Duval 525 w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej. Po przyjeździe spotkałem się z Paulem Montaną, który powiedział mi, że pobiła go żona" - czytamy w raporcie policyjnym, do którego dotarł "Fakt".