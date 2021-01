Zaskakujące słowa Rodowicz. Mówi o Dodzie i Kozidrak

Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak oraz Doda zaskoczyły ostatnio widzów polsatowskiej Sylwestrowej Mocy Przebojów, występując razem na scenie. Dla Rodowicz i Kozidrak było to istotne spotkanie, bo impreza Polsatu pozwoliła im zakopać wojenny topór .

Skoro między artystkami wszystko jest już w porządku, to Rodowicz wypowiedziała ostatnio parę słów o wokalistce Bajmu. Porównała ją do… whiskey. – Beatka Kozidrak to whiskey. To przecież szlachetny alkohol, który z każdym kolejnym rokiem leżakowania smakuje coraz lepiej. I tak jest z naszą Beatą! Z każdym kolejnym miesiącem jest coraz wspanialsza – powiedziała w rozmowie z "Faktem".