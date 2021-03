Zawadzka ma na sobie czerwone bikini. Ten strój stworzono z myślą o niej

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

W czwartek fani mogli zobaczyć, jak szalała na plaży przy malowniczym zachodzie słońca , a w piątek mają okazję podziwiać kolejną serię zdjęć. Tym razem Zawadzka ma na sobie czerwone bikini. Taki strój bez wątpienia odsłania wszystkie atuty jej sylwetki. "Piasek pod stopami, wiatr we włosach, sól na skórze. Naszyjnik z muszelkami + kolczyki ziemia to zdecydowanie zestaw na cieplejsze dni" – czytamy w opisie.

Post jest akurat sponsorowany, ale zdaje się, że nie przeszkadza to jej fanom, którzy zostawili wiele pochlebnych słów pod nim. "Śliczna kobieta", "Piękny biust", "Woda paruje", "Oj Marcelina, upiękniasz moje dni" – to jedne z reakcji internautów. Nie są rzecz jasna niczym zaskakującym – wygląd Zawadzkiej jest nieustannie komentowany w ten sposób. Gdy celebrytka opublikuje kolejne fotki w tak skąpym stroju, to bez wątpienia spotka się z identycznym odzewem, co wcześniej.