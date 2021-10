"Zdradzam swój najmroczniejszy sekret". Stacey Dash ze "Słodkich zmartwień" ujawnia, że była uzależniona

Stacey Dash znana jest głównie z niskobudżetowych filmów telewizyjnych. Największą sławę przyniósł jej występ w "Słodkich zmartwieniach". Dzięki historii o nastolatkach z amerykańskiego liceum, zapisała się w popkulturze. Choć cieszy się rozpoznawalnością w świecie celebrytów, to nie ma wielkich filmowych dokonań na koncie. Dash znana jest za to doskonale prasie plotkarskiej. W ostatnim czasie zrobiło się głośno o jej problemach w życiu prywatnym. Jesienią 2019 r. do sieci trafiło nagranie z zatrzymania aktorki po awanturze domowej.