"Zdrajca zagra zdrajcę". Niewierny aktor w roli Karola zdradzającego Dianę!

Od razu zrobiło się gorąco: Dominic West od 10 lat jest żonaty! Doszło do kuriozalnej i bezprecedensowej sytuacji: aktor zaprosił media przed swój dom, gdzie wraz z żoną pokazali kartkę z oświadczeniem, że w małżeństwie jest wszystko w porządku.

Jednak mleko się rozlało i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, najbardziej "oberwało się" Lily James. Zaczęto obrzucać ją błotem i nazywać niszczycielką małżeństw. Aktorka jest w trakcie promowania filmu "Rebeka" Netfliksa. Jednak odwołała już kilka wizyt w popularnych programach, by zniknąć na jakiś czas ze świecznika.

Teraz brytyjskie "Metro" podaje, że West przyjął rolę w hicie Netfliksa "The Crown". Serial opowiada o historii brytyjskiej rodziny królewskiej i jest oparty na faktach. Tej jesieni będziemy mogli zobaczyć 4. sezon, który opowiada o latach do 1990 roku. Ponoć Dominic West ma wystąpić w ostatnich: 5. i 6. sezonie serii. Jako kto? Jako książę Karol, syn Elżbiety, niewierny mąż księżnej Diany!

Co jeszcze ciekawsze, Dominic West do 2019 roku grał w serialu "The Affair" czyli nomen omen... "romans". Oczywiście niewiernego męża. Przypadek?